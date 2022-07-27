Может ли россия разработать аналог HIMARS: мнение военного эксперта

Россия очень страдает от санкций, их лишили, как западной электроники, так и чипов. Все эти разработки, которые россияне сейчас пытаются продемонстрировать – просто невозможны без комплектующих из западных стран.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что у россии просто нет таких специалистов, которые смогли бы скопировать качественно новейшее западное вооружение.

Читайте также путин просил Эрдогана об открытии в России завода по производству "Байрактаров", – СМИ

"Например, "новая" российская винтовка "сумрак", они ее так нахваливают у себя на пропагандистском телевидении, а оказывается, что ствол и патроны – американские", объясняет Жданов.

Американцы сейчас оружие в россию не продают, поэтому эта винтовка останется только в нескольких выставочных экземплярах. Поэтому, ждать того, что россияне смогут сделать что-то похожее на систему HIMARS – не стоит,

– говорит военный эксперт.

По словам Олега Жданова, у россии даже нет технологий высокоточного высверливания дул для вооружения, поэтому все их "высокие технологии" могут привести к гибели собственного экипажа.

Детальнее о ситуации с вооружением в разговоре с Олегом Ждановым: смотрите видео

Криворукие российские воины теряют вооружение

российские оккупанты очень боятся ехать в Украину и избавляться от конечностей и умирать после встречи с ВСУ. Они начинают изобретать всевозможные способы, позволяющие избежать участия в боевых действиях.

СМИ российских оккупантов сообщили о ДТП с участием военной техники. Колонна из 10 автомобилей двигалась из Смоленска в Псков. Согласно тому, что они говорят, автомобиль Volvo выехал на встречную полосу и врезался в бронеавтомобиль "Тигр".