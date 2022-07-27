Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що у росії просто немає таких спеціалістів, які б змогли скопіювати якісно новітнє західне озброєння.

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"Наприклад, "нова" російська гвинтівка "сумрак", вони її так вихваляють у себе на пропагандистському телебаченні, а виявляється, що ствол і патрони – американські", пояснює Жданов.

Американці зараз зброю до росії не продають, тому ця гвинтівка залишиться тільки у декількох виставкових екземплярах. Тому, чекати на те, що росіяни зможуть зробити щось схоже на систему HIMARS – не варто,

– говорить військовий експерт.

За словами Олега Жданова, у росії навіть немає технологій високоточного висвердлювання дул для озброєння, тому усі їх "високі технології" можуть призвести до загибелі власного екіпажу.

Детальніше про ситуацію із озброєнням у розмові із Олегом Ждановим: дивіться відео

Криворукі російські вояки втрачають озброєння

російські окупанти дуже бояться їхати в Україну та позбуватися кінцівок і вмирати після зустрічі із ЗСУ. Вони починають винаходити усілякі способи, які дозволять їм уникнути участі у бойових діях.

ЗМІ російських окупантів повідомили про ДТП за участі військової техніки. Колона з 10 автомобілів рухалася зі Смоленська до Пскова. Згідно з тим, що вони говорять, автомобіль Volvo виїхав на зустрічну смугу та врізався у бронеавтомобіль "Тигр".