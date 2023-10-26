Об этом 24 Каналв рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций Тарас Дзюба, заметив, что ранение в ягодицу – "весомый фактор", чтобы запустить такую ИПСО.

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В общем сложно утверждать, возможно ли это вообще. Рогозин явно разозлился от своего ранения.

Такое возможно, только если Рогозин сам сядет в ракету. Тогда, возможно, она где-то полетит и упадет,

– отметил Дзюба.

Что ждет Украину в ближайшее время

Как отметил Дзюба, вероятнее всего, повторится прошлогодняя ситуация, когда оккупанты обстреливали энергетическую инфраструктуру. Захватчики уже накапливают ракеты.

Удары по энергетической инфраструктуре они используют в информационно-психологических операциях. Цель – побуждать украинцев отказаться от идеи полного освобождения территорий. Также они всеми способами будут побуждать к частичному перемирию, чтобы восстановить силы и продолжить агрессию.

– подчеркнул Дзюба.

Пропагандисты уже несколько месяцев распространяют эти наративы в мире. Они хотят убедить международных партнеров, что Россия имеет возможность вести длительную войну. А также – что у нее больше ресурсов, чем у Украины вместе с союзниками.

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Также оккупанты продолжают распространять различные пугалки по мобилизации в Украине. Это продолжается постоянно. Хотя стоит отметить, что иногда они берут за основу реальные факты. К сожалению, систему тяжело быстро реформировать в условиях полномасштабной войны.

К сожалению, не все сразу реформируется. Если годами этого не было, то за полтора года войны это сделать невозможно. Есть много как субъективных, так и объективных факторов,

– заметил Дзюба.

Странная идея Рогозина: коротко