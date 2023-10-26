Про це 24 Каналу розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій Тарас Дзюба, зауваживши, що поранення в сідницю – "вагомий чинник", щоб запустити таку ІПСО.
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Загалом складно стверджувати, чи це взагалі можливо. Рогозін явно роздратувався від свого поранення.
Таке можливо, тільки якщо Рогозін сам сяде в ракету. Тоді, можливо, вона десь полетить та десь впаде,
– зазначив Дзюба.
Що чекає на Україну найближчим часом
Як наголосив Дзюба, найімовірніше, повториться торішня ситуація, коли окупанти обстрілювали енергетичну інфраструктуру. Загарбники вже накопичують ракети.
Удари по енергетичній інфраструктурі вони використають в інформаційно-психологічних операцій. Мета – спонукати українців відмовитися від ідеї повного визволення територій. Також вони усіма способами спонукатимуть до часткового перемир'я, щоб відновити сили та продовжити агресію,
– підкреслив Дзюба.
Пропагандисти вже кілька місяців поширюють ці наративи у світі. Вони хочуть переконати міжнародних партнерів, що Росія буцімто має можливість вести тривалу війну. А також – що у неї більше ресурсів, ніж в України разом із союзниками.
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Також окупанти продовжують поширювати різні лякалки щодо мобілізації в Україні. Це триває постійно. Хоча варто відзначити, що інколи вони беруть за основу реальні факти. На жаль, систему важко швидко реформувати в умовах повномасштабної війни.
На жаль, не все одразу реформується. Якщо роками цього не було, то за півтора року війни це зробити неможливо. Є багато як суб'єктивних, так і об'єктивних чинників,
– зауважив Дзюба.
Дивна ідея Рогозіна: коротко
- Наприкінці 2022 року Дмітрій Рогозін додумався святкувати день народження в одному з ресторанів Донецька. Там стався приліт. Осколок потрапив у сідниці Рогозіна.
- Німецьке видання Bild нещодавно оприлюднило матеріал про дивну ідею Рогозіна. Після поранення він пропонував Путіну вдарити по Україні космічною ракетою. Її мали "начинити" боєприпасами. Однак можлива похибка при ударі могла становити від 50 до 100 кілометрів. Крім того, ракета могла просто вибухнути в атмосфері.
- Рогозін неодноразово відзначався дивними ідеями. Раніше він сумнівався, що американці здійснили висадку на Місяць.