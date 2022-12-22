Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Бог вміє сміятись та іронізувати, тому Рогозін і був принижений таким пораненням.
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Найпідліший політик Росії
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк іронічно прокоментував поранення Дмітрія Рогозіна, назвавши його "толстячком", а його поранення "божественим пораненням".
Повне інтерв'ю Михайла Подоляка: дивіться відео
Також Подоляк сказав, що на Росії Дмітрій Рогозін має статус "найпідлішого політика Росії". Однак чому саме таке – не учтонив.
Знаєте, Бог вміє сміятись та вміє Іронізувати. Оцей толстячок на прізвище Рогозін, дуже крикливий толстячок. Його називаються "найпідліший політик Россії", у нього статус такий, він отримав поранення туди, куди і потрібно – "божествене поранення",
– сказав Подоляк.
Радник голови ОП також відзначив, що це поранення означає приниження для Рогозіна, а сам факт того, що сталось, Подоляк пов'язав із майбутнім пропагандиста.
Ви розумієте, що це означає? Це приниження для толстячка, йому показали його майбутнє,
– зауважив радник.
Що сталось із Рогозіним
- Прихильник нацистської концепції "русского мира" Дмітрій Рогозін вирішив відсвяткувати свій 59 день народження в захопленому росіянами Донецьку.
- Вночі 22 грудня стало відомо, що кафе, в якому Рогозін святкував свій день народження обстріляли. Сама будівля зазнала значних руйнувань, а пропагандистські ЗМІ повідомили про двох загиблих.
- Сам Рогозін отримав поранення в сідницю, а ще один уламок застряг у хребті навічно.