Теорія змови про те, що США начебто інсценували висадку на Місяць, насправді відзнявши все на студії, гуляє інтернетом вже не одне десятиліття. Схоже вірить у неї й сам Рогозін, або, принаймні, намагається видати за правду в своїй традиційній пропагандистській манері.

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Потрібні докази

Згідно з дописом, який з'явився в телеграм-каналі Рогозіна, ще в часи своєї роботи в російському уряді, він надіслав офіційний запит у Роскосмос з проханням надати йому "документальні свідоцтва перебування американців на Місяці". Причиною такої цікавості стали сумніви:

Аж надто мене бентежив той факт, що радянські космонавти, які поверталися з багатоденних експедицій, ледве трималися на ногах і проходили тривале відновлення після таких польотів, а американці вилазили зі своїх місячних кораблів, як огірочки з грядки,

– пише Рогозін.

Однак на нього чекало розчарування: у відповідь майбутній глава Роскосмосу отримав книгу "Підкорення астронавтами Місяця" з коментарем космонавта Леонова, у якому йшлося про те, що висадка відбулась, оскільки учасники місії "Аполлон" самі йому про це розповіли. Звісно ж, для Рогозіна це були слабкі докази.

У 2018 році, вже на посаді керівника Роскосмосу, він "продовжив пошук цих доказів, але й там нічого не знайшов, окрім гнівних звинувачень деяких наших любителів покататися в Америку чужим коштом академіків, що я, мовляв, підриваю "священне співробітництво з NASA", а ще дістав один гнівний дзвінок від високопосадовця зі звинуваченням, що я своїми сумнівами "погіршую міжнародну обстановку".

Та нічого я не підривав і не погіршував, а лише з огляду на свій характер намагався докопатися до деталей і встановити, принаймні, для себе справжній стан справ у питанні дослідження Місяця нашими конкурентами,

– продовжує колишній глава космічного агентства, додаючи, що йому було незрозуміло, яким чином США на тому рівні розвитку технологій 60-х років минулого століття зробили те, що і зараз їм начебто не під силу.

Завершується публікація тим, що замість доказів висадки американців на Місяць Рогозін знайшов лише докази "перебування їхніх людей у нашому істеблішменті", натякаючи на те, що США мали своїх людей в рядах російських науковців та політиків, які просували їхню точку зору.

США на Місяці

Нагадаємо, американський пілотований космічний корабель Apollo 11 уперше доставив людей на поверхню Місяця 20 липня 1969 року. Першими, хто побував на Місяці, стали Ніл Армстронг і Базз Олдрін. Висадка була добре задокументована, зокрема є фото та відео.

Сьогодні NASA готує нову місію до супутника – програму "Артеміда". В її рамках спочатку запускали безпілотний космічний апарат "Оріон" (Артеміда-1), пізніше запустять корабель з екіпажем, який облетить Місяць, але не буде висаджуватися на його поверхню (Артеміда-2), і нарешті згодом відбудеться сама висадка вже в рамках інших запусків:

Артеміда-3 – двоє астронавтів, 30 днів, 2025 або 2026 рік.

Артеміда-4 – четверо астронавтів, 30 днів, 2027 рік.

Артеміда-5 – четверо астронавтів, 30 днів, 2028 рік.

Згодом NASA також планує створити повноцінну базу на Місяці, де зможуть перебувати дослідники на постійній основі. Тож з огляду на ці плани, Дмитро Рогозін явно неправий, кажучи, що висадка на Місяць США "не під силу".

Варто також зазначити, що сама Росія змушена відкладати (а згодом, можливо, й зовсім скасувати) свою місячну програму через розірвання партнерства з космічними агентствами інших країн, зокрема ЄС, тому що сама здійснити її ніяк не зможе.