Теперь оборона Киева постоянно укрепляется. Об этом Залужный рассказал во время встречи с госпожой-послом США в Украине Бриджит Бринк.

Ракетные удары по Виннице и Николаеву, ВСУ отбили несколько атак: основное за 141 день войны

Резкий перенос боев под Киев невозможен

Валерий Залужный заверил, что оккупантам не удастся резко пройти под Киев.

В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен,

– заверил Главнокомандующий.

Что представляет наибольшую угрозу для столицы

Главнокомандующий ВСУ уточнил, что основную опасность представляют ракетные удары россии, хотя украинская противовоздушная оборона сбивает немалое количество вражеских ракет.

При этом он напомнил, что потенциальная линия столкновения с оккупантами составляет более двух тысяч километров. А интенсивные боевые действия сейчас продолжаются в Донецкой и Луганской областях.

К слову, утром 14 июля оккупанты запустили по Виннице 5 ракет морского базирования типа "Калибр". К сожалению, силам ПВО удалось уничтожить только 2 из них.

Кроме этого, в это же утро россияне выпустили по Николаеву 9 ракет из зенитно-ракетной системы С-300.

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