Может ли Турция предоставить путину военную помощь: предположение политолога

В ходе переговоров Эрдоган и путин договорились, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях, а также будет развивать сотрудничество со страной-агрессоркой. Однако в вопросе поставки оружия или технологий Турция вряд ли может перейти эту "красную линию".

Об этом 24 каналу сказал Олег Саакян – политолог. Он предположил, может ли Турция предоставить путину военную помощь.

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Так, страна договорилась, что будет развивать сотрудничество с нашим врагом в торговле, туризме, сельском хозяйстве и энергетике. Впрочем, политолог считает, что вопрос военной помощи для Эрдогана будет вынесен за скобки.

Также это будет касаться и вопросов признания временно оккупированных территорий.

Турция будет безропотно поддерживать территориальную целостность Украины. Однако при этом все, что касается финансового, торгового сектора, энергоносителей и военной ситуации в Сирии – могут быть разные договоренности,

– считает политолог.

Они будут помогать россии не задохнуться под западной удавкой из санкций. Тем временем страна-агрессорка будет использовать Турцию для усиления.

Турция не поможет россии обходить санкции

Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 каналу, что Турция не будет помогать россии обходить санкции. На это есть 2 причины:

Турция – это страна НАТО. В экономическом плане она нацелена на Запад и не желает терять там свои связи.

Турция не может поставлять в россию технологии, ведь их в Турции нет.

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