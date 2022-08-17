Могут ли использовать ВСУ предоставленное западное оружие для ударов по Крыму: ответ Резникова

Украина не имеет ограничений по поражению российских военных объектов в Крыму. Это наша территория, но временно оккупированная россией.

Украина договорилась с США не использовать предоставленное оружие для ударов по россии. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников. Однако это не касается оккупированных территорий.

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Резников надеется на ATACMS

Министр надеется, что США примут решение о предоставлении ВСУ ракет ATACMS с дальностью 300 километров. Этого хватит, чтобы бить по целям на всех оккупированных территориях, а также в приграничных областях государства-агрессорки.

Взрывы в Крыму: что известно

В Джанкое 16 июня прогремели взрывы на складах оккупантов. Момент удара был обнародован в сети. В результате взрывов повреждена железная дорога, которая имеет стратегическое значение для оккупантов, ведь ею они перебрасывали свою военную технику на Юг.

Впоследствии стало известно о взрывах в Гвардейском. Над военным аэродромом поднялся дым. Там россия размещала 37-й смешанный авиаполк военно-воздушных сил и две эскадрильи: 12 Су-24М и 12 Су-25 СМ.

Британская разведка заявила, что в Джанкое и Гвардейском есть самые важные для оккупантов военные аэродромы. Эксперты уверены, что среди уничтоженного – системы зенитного ракетного огня. Они должны были быть перемещены на территорию Херсонской и Запорожской областей.

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