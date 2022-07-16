Может ли Украина использовать HIMARS по территории Крыма: что говорят в разведке

Украинские военные активно используют уже восемь HIMARS для ударов по позициям российских оккупантов далеко в тылу. Однако есть вопрос, могут ли украинские военные нанести из них удар по территории оккупированного Крыма.

Украинские военные сначала получили четыре артиллерийских системы M142 HIMARS. А также боеприпасы, способные попадать в цель на расстоянии до 70 километров. Впоследствии их количество возросло до восьми. А теперь США пообещали предоставить еще четыре. Кроме того, наши военные также получили РСЗО M270, имеющие два отдельных пусковых контейнера (в отличие от M142 HIMARS, где только один пусковой контейнер), где каждый контейнер может быть снаряжен шестью или одной ракетой.

Эти артиллерийские системы уже приносят результат в войне. Ведь именно из них были уничтожены склады оккупантов далеко от линии фронта.

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Однако западные союзники дают нам боеприпасы, максимальная дальность которых – около 70 километров. Этого недостаточно, чтобы наносить удары по целям, которые размещены, например, в оккупированном Крыму. Хотя M142 HIMARS и M270 могут использовать снаряды ATACMS, которые попадают в цель на расстоянии до 300 километров. И пока украинская армия их не получила.

До этого неоднократно высказывалось "опасение" со стороны украинских союзников, что Украина может использовать такие снаряды для удара по российской территории. А это могло бы привести к еще большей эскалации конфликта, чего не хотят на Западе.

Удар по Крыму из HIMARS: первоочередные цели

Вместе с тем, Крым – это территория Украины, которая находится под российской оккупацией. И там есть немало военных целей, которые стоило бы уничтожить. Эту информацию подтвердил и представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, россия превратила Крым в некий военный хаб, через который идет вооружение для оккупантов в южные регионы нашего государства.

"Есть скопление военной техники, боеприпасов и других материалов, которые сосредотачиваются в Крыму, а затем направляются для обеспечения российских оккупационных войск", – рассказал Вадим Скибицкий.

Еще одной важной целью для поражения на оккупированном полуострове являются объекты черноморского флота. Ведь российские захватчики активно используют его для нанесения ракетных ударов по Украине.

"Это одна из целей, которые нужно поражать, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и вообще Украины", – подчеркнул Вадим Скибицкий.

Стоит отметить, что от Запорожья до крымского моста, через который и осуществляется перекидывание российской техники в оккупированный Крым – около 300 километров. От Орехова, что рядом с линией фронта – около 260 км. Следовательно, если бы украинцы имели ATACMS, то могли бы нанести соответствующий удар.

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