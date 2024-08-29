Украина может использовать наши F-16 для ударов по России, – генерал ВВС Нидерландов

Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм сделал заявление по использованию Украиной их F-16 для ударов по России. Так, он отметил, что наше государство может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории.

Об этом он сказал в интервью NOS. По словам Онно Эйхельсхайма, Нидерланды "не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16".

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Что сказал генерал ВВС Нидерландов

Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при соблюдении законов войны,

– подчеркнул Эйхельсхайм.

Нидерланды пообещали предоставить Украине 24 самолета F-16. Генерал не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

Добавим, что он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область России. При этом он назвал операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".

"Они (украинские силы – 24 Канал) довольно быстро заняли обширную территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина", – сказал Эйхельсхайм.