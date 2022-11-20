Сможет ли Украина стать членом ЕС до завершения войны: ответ правительства

Украина официально является кандидатом на членство в Европейском Союзе. Однако многих беспокоит вопрос, возможно ли вступление нашей страны в ЕС до завершения полномасштабной войны или все же этот факт может отсрочить членство Украины.

Ответ на этот вопрос дала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопросы журналистов на полях Галифакской конференции безопасности в Канаде.

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Как война может повлиять на членство в ЕС

По словам Ольги Стефанишиной, если окончание войны по определенным причинам затянется, это никак не повлияет на вопрос членства Украины в Евросоюзе.

Я не буду делать никаких прогнозов относительно времени, но когда речь идет о членстве, динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в том случае, если война не будет окончательно завершена,

– заявила Стефанишина.

Вице-премьер не уточняла, какие аспекты войны могут затянуться до того времени, когда Украина вопрос вступления в ЕС перейдет к практической плоскости. Однако Стефанишина отметила, что Украина и ЕС заключили торговое политическое соглашение, несмотря на наличие оккупированных территорий – тогда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе.

Кипрский опыт

Стоит отметить, что никто из действующих членов ЕС не вступал в Союз во время войны на своей территории, однако в Европе есть опыт, несколько похожий на украинский. Дело в том, что Кипр, являющийся членом ЕС, разделен на Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра. Последняя признана только Турцией. В состав непризнанной республики входит северная часть острова и часть Никосии – столицы Кипра. К этому привели конфликты греков-киприотов и турок-киприотов.

С 1974 г. Кипр не контролирует север острова, однако мир признает его суверенитет над территорией самопровозглашенной республики. Но, несмотря на это, в 2004 году Кипр стал членом Европейского Союза. Де-факто, в ЕС вошла южная часть острова. То есть вопрос временно оккупированных территорий или конфликтов не препятствует членству в ЕС.

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