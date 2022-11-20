Відповідь на це питання дала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, відповідаючи на запитання журналістів на полях Галіфакської безпекової конференції у Канаді.

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Як війна може вплинути на членство в ЄС

За словами Ольги Стефанішиної, якщо закінчення війни з певних причин затягнеться, то це ніяк не вплине на питання членства України в Євросоюзі.

Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС навіть у разі, якщо війна не буде остаточно завершена,

– заявила Стефанішина.

Віцепрем'єрка не уточнювала, які аспекти війни можуть затягнутися до того часу, коли Україна питання вступу до ЄС перейде до практичної площини. Однак Стефанішина відзначила, що Україна та ЄС уклали торгівельну політичну угоду попри наявність окупованих територій – тоді Росія окупувала Крим та почала війну на Донбасі.

Кіпрський досвід

Варто відзначити, що ніхто з чинних членів ЄС не вступав до Союзу під час війни на своїй території, однак у Європі є досвід, який дещо схожий до українського. Річ у тім, що Кіпр, який є членом ЄС, є розділеним на Республіку Кіпр та Турецьку Республіку Північного Кіпру. Остання визнана тільки Туреччиною. До складу невизнаної республіки входить північна частина острова та частина Нікосії – столиці Кіпру. До цього призвели конфлікти греків-кіпріотів та турків-кіпріотів.

З 1974 року Кіпр не контролює північ острова, однак світ визнає його суверенітет над територією самопроголошеної республіки. Та попри це у 2004 році Кіпр став членом Європейського Союзу. Де факто, до ЄС увійшла південна частина острова. Тобто питання тимчасово окупованих територій чи конфліктів не перешкоджає членству в ЄС.

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