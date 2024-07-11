По его словам, для этого нужно больше оружия. Об этом Рустем Умеров рассказал в интервью телеканалу Fox News в Вашингтоне.

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Что Украине нужно для победы

Отвечая на вопрос, глава оборонного ведомства отметил, что "мы умеем и способны побеждать". Однако нерешительность союзников относительно предоставления оружия задерживает этот процесс.

Мы способны и можем победить. У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой запретов – это отнимает время. Время очень важно, но мы можем и способны это сделать,

– объяснил он.

В частности, есть насущная необходимость в срочном предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Из-за недавнего удара по детской больнице "Охматдет" он сказал, что Украине нужно больше ПВО для защиты гражданской инфраструктуры.

К слову, вечером 10 июля стало известно о первой детской смерти после удара России по "Охматдету". Министр здравоохранения сообщил, что умер мальчик, который был в критическом состоянии в реанимации во время удара. После атаки его транспортировали в другую больницу.