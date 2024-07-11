За його словами, для цього потрібно більше зброї. Про це Рустем Умєров розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News у Вашингтоні.

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Що Україні потрібно для перемоги

Відповідаючи на запитання, очільник оборонного відомства наголосив, що "ми вміємо і здатні перемагати". Однак нерішучість союзників стосовно надання зброї затримує цей процес.

Ми здатні й можемо перемогти. Ми маємо план. І ми заявляємо, що нам потрібно більше зброї. Нерішучість із наданням нам зброї, нерішучість із наданням нам дозволів і скасуванням заборон – це забирає час. Час дуже важливий, але ми можемо і здатні це зробити,

– пояснив він.

Зокрема, є нагальна потреба у терміновому наданні нових систем протиповітряної оборони. Через нещодавній удар по дитячій лікарні "Охматдит" він сказав, що Україні потрібно більше ППО для захисту цивільної інфраструктури.

До слова, ввечері 10 липня стало відомо про першу дитячу смерть після удару Росії по "Охматдиту". Міністр охорони здоров'я повідомив, що помер хлопчик, який був у критичному стані у реанімації під час удару. Після атаки його транспортували в іншу лікарню.