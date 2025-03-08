Сообщает 24 Канал со ссылкой на Кирилла Вереса в интервью для "Радио Свобода".

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Может ли Украина выйти на границы 1991 года

Командир батальона К-2 Кирилл Верес заявил, что у Украины пока нет возможности выйти на границы 1991 года.

Мы не готовы к границам 1991 года. На мое видение, тогда мы были больше готовы, чем сейчас,

– сказал военный.

Кроме того, Верес отметил, что главная задача ВСУ и всех украинцев сегодня – не потерять то, чем обладаем сейчас.

Напомним, что накануне в ГПСУ сообщали о том, что российские войска пытаются прорваться через украинскую границу в Сумской области, но их остановили пограничники и Силы обороны. Сразу после того, как врага обнаружили с помощью БпЛА, по ним отработали минометчики.