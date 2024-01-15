Отсрочка от армии: открывает ли она границы для военнообязанных

В условиях военного положения в Украине, введенного после начала полномасштабной войны, военнообязанные с отсрочкой имеют возможность выезда за границу. Однако при определенных условиях.

Андрей Демченко, спикер ГНСУ, подтвердил, что правила пересечения границы для военнообязанных не изменились. Выезд возможен при наличии всех необходимых документов, подлежащих тщательной проверке пограничниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Правила выезда остаются стабильными

Демченко отметил важность соблюдения существующих правил и процедур, позволяющих определенным категориям военнообязанных с отсрочкой пересекать границу. Он рекомендовал гражданам внимательно изучать требования и иметь надлежащий пакет документов.

Всегда рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами пересечения границы, чтобы понимать, отвечаете ли вы критериям пересечения границы и какие документы вам нужны,

– отметил Андрей Демченко.

Военнообязанные, планирующие выезд за границу, должны заранее подготовить все необходимые документы и убедиться в их соответствии с установленными критериями. Важно обратить внимание на детали, которые могут повлиять на решение пограничной службы по разрешению на пересечение границы.

Категории, которые могут пересечь границу