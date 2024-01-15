Отсрочка от армии: открывает ли она границы для военнообязанных
В условиях военного положения в Украине, введенного после начала полномасштабной войны, военнообязанные с отсрочкой имеют возможность выезда за границу. Однако при определенных условиях.
Андрей Демченко, спикер ГНСУ, подтвердил, что правила пересечения границы для военнообязанных не изменились. Выезд возможен при наличии всех необходимых документов, подлежащих тщательной проверке пограничниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Правила выезда остаются стабильными
Демченко отметил важность соблюдения существующих правил и процедур, позволяющих определенным категориям военнообязанных с отсрочкой пересекать границу. Он рекомендовал гражданам внимательно изучать требования и иметь надлежащий пакет документов.
Всегда рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами пересечения границы, чтобы понимать, отвечаете ли вы критериям пересечения границы и какие документы вам нужны,
– отметил Андрей Демченко.
Военнообязанные, планирующие выезд за границу, должны заранее подготовить все необходимые документы и убедиться в их соответствии с установленными критериями. Важно обратить внимание на детали, которые могут повлиять на решение пограничной службы по разрешению на пересечение границы.
Категории, которые могут пересечь границу
- Непригодны к военной службе. Мужчины с инвалидностью, имеющие соответствующее удостоверение, могут выехать (справка не подходит, также не касается ограниченно пригодных).
- Временно непригодные для военной службы. Граждане со статусом временно непригодных к военной службе имеют право на пересечение границы при наличии соответствующих документов.
- Многодетные родители. Мужчины, которые воспитывают троих и более детей, могут уехать за границу. Для этого требуются свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке или решении суда.
- Родители-одиночки. Мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, имеют соответствующее право. Обязательные документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти или документе о лишении матери родительских прав.
- Мужчины с инвалидностью. Документы для пересечения границы: справка №157-1/о, удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение или документ о назначении социальной помощи. Справка об инвалидности, полученная за границей, не является основанием для выезда.
- Сопровождение больного за границу. Мужчины, сопровождающие лицо с инвалидностью I или II группы, или ухаживающие за больными родителями, женой или детьми, могут пересечь границу. Обязательно они должны иметь документы, подтверждающие состояние здоровья сопровождающего ими человека.
- Мужчины проживают за границей на постоянной основе. Выезд возможен при наличии штампа в паспорте о постоянном проживании за границей.
- Военные командировки. Военнослужащие могут выезжать за границу для лечения или реабилитации. Необходимо направление на лечение и письмо Минздрава о принятии гражданина на лечение.
- Водители и волонтеры. Водители компаний с лицензией на международные перевозки грузов могут пересекать границу. Выезд водителей-волонтеров возможен при перевозке грузов для ВСУ, гуманитарной и медицинской помощи.
- Работники железной дороги и моряки. Работники железнодорожного сообщения и моряки могут покидать территорию с наличием трудового договора и письма судовладельца или оператора.
- Спортсмены и артисты. Спортсмены, тренеры и артисты могут выезжать за границу при наличии решения Министерства спорта или культуры.