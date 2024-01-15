Андрій Демченко, речник ДПСУ, підтвердив, що правила перетину кордону для військовозобов'язаних не змінилися. Виїзд можливий за наявності всіх необхідних документів, які підлягають ретельній перевірці прикордонниками. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Правила виїзду залишаються стабільними
Демченко наголосив на важливості дотримання наявних правил та процедур, які дозволяють певним категоріям військовозобов'язаних з відстрочкою перетинати кордон. Він рекомендував громадянам уважно вивчати вимоги та мати належний пакет документів.
Завжди рекомендується уважно ознайомлюватися з правилами перетину кордону, щоб розуміти, чи відповідаєте ви критеріям для перетину кордону та які документи вам потрібні,
– зазначив Андрій Демченко.
Військовозобов'язані, які планують виїзд за кордон, повинні заздалегідь підготувати всі необхідні документи та переконатися у їх відповідності до встановлених критеріїв. Важливо звернути увагу на деталі, які можуть вплинути на рішення прикордонної служби щодо дозволу на перетин кордону.
Категорії, які можуть перетнути кордон
- Непридатні до військової служби. Чоловіки з інвалідністю, що мають відповідне посвідчення, можуть виїхати (довідка не підходить, також це не стосується обмежено придатних).
- Тимчасово непридатні до військової служби. Громадяни зі статусом тимчасово непридатних до військової служби мають право на перетин кордону за наявності відповідних документів.
- Багатодітні батьки. Чоловіки, які виховують трьох та більше дітей, можуть виїхати за кордон. Для цього потрібні свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб або рішення суду.
- Батьки-одинаки. Чоловіки, що самостійно виховують дитину віком до 18 років мають відповідне право. Обов'язкові документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть або документ про позбавлення матері батьківських прав.
- Чоловіки з інвалідністю. Документи для перетину кордону: довідка №157-1/о, посвідчення інваліда, пенсійне посвідчення або документ про призначення соціальної допомоги. Довідка про інвалідність, отримана за кордоном, не є підставою для виїзду.
- Супровід хворого за кордон. Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи або доглядають за хворими батьками, дружиною чи дітьми, можуть перетнути кордон. Обов'язково вони повинні мати документи, що підтверджують стан здоров'я особи, яку вони супроводжують.
- Чоловіки, що проживають за кордоном на постійній основі. Виїзд можливий за наявності штампа в паспорті про постійне проживання за кордоном.
- Військові відрядження. Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування чи реабілітацію. Необхідне направлення на лікування та лист від МОЗ щодо прийняття громадянина на лікування.
- Водії та волонтери. Водії компаній з ліцензією на міжнародні перевезення вантажів можуть перетинати кордон. Виїзд водіїв-волонтерів можливий у разі перевезення вантажів для ЗСУ, гуманітарної та медичної допомоги.
- Працівники залізниці та моряки. Працівники залізничного сполучення та моряки можуть залишати територію з наявністю трудового договору та листа судновласника чи оператора.
- Спортсмени та артисти. Спортсмени, тренери та артисти можуть виїжджати за кордон за наявності рішення Міністерства спорту чи культури.