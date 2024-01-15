Андрій Демченко, речник ДПСУ, підтвердив, що правила перетину кордону для військовозобов'язаних не змінилися. Виїзд можливий за наявності всіх необхідних документів, які підлягають ретельній перевірці прикордонниками. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Правила виїзду залишаються стабільними

Демченко наголосив на важливості дотримання наявних правил та процедур, які дозволяють певним категоріям військовозобов'язаних з відстрочкою перетинати кордон. Він рекомендував громадянам уважно вивчати вимоги та мати належний пакет документів.

Завжди рекомендується уважно ознайомлюватися з правилами перетину кордону, щоб розуміти, чи відповідаєте ви критеріям для перетину кордону та які документи вам потрібні,

– зазначив Андрій Демченко.

Військовозобов'язані, які планують виїзд за кордон, повинні заздалегідь підготувати всі необхідні документи та переконатися у їх відповідності до встановлених критеріїв. Важливо звернути увагу на деталі, які можуть вплинути на рішення прикордонної служби щодо дозволу на перетин кордону.

Категорії, які можуть перетнути кордон