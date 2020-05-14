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Может, лучше стальное: на "мосту Кличко" снова треснуло стекло – фото

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На "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло
На "мосту Кличка" тріснуло ще одне скло / prm.ua

На пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск снова не выдержало стекло. В социальных сетях уже шутят, что стекло – это, конечно, красиво, но из металла оно было бы как-то надежнее.

О новом неприятном случае на "мосту Кличко" сообщает новостной портал "Киев оперативный".

Ранее "Мост Кличко" устал чрезвычайно быстро – треснуло еще одно стекло: видео

Может, нафиг то стекло? И лучше металлическое что-то установить?
– иронизирует автор публикации.

міст Кличка, тріснуло скло
На "мосту Кличко" снова треснуло стекло / фото "Киев Оперативный"

В комментариях к записи предлагают, чтобы мэр Киева вместо бракованных тестов на коронавирус закупал у китайцев стекло, из которого они делают мосты.

Кроме того, там предполагают, что при установке моста была нарушена технология. Мол, стекло не может так часто лопать.

Что известно о "мосте Кличко"?
Это большой пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск в Киеве. "Кличковым мостом" его называют, так как его при своей каденции установил нынешний мэр Киева. Для Виталия Кличко именно этот мост является самой большой гордостью в должности мэра.

Следует отметить, что из-за стеклянных конструкций мост действительно выглядит несколько необычно и красиво. В то же время это же стекло очень часто трескает, что становится причиной для шуток в социальных сетях.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Мост Кличко Новости Киева Новости Украины
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