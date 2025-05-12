Может помочь в окончании войны: Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи в Турции

Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом ключевые детали встречи в Стамбуле. По словам президента Украины, такая встреча может помочь в завершении войны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский говорил с Эрдоганом

Владимир Зеленский выразил благодарность Эрдогану за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.

"Все равно видим необходимость прекращения огня", – отметил президент Украины.

По словам лидера, нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня.

Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой,

– подчеркнул гарант.

Зеленский сообщил, что они договорились с Эрдоганом о дальнейшей совместной работе "ради того, чтобы мир был".

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К слову, президент США Дональд Трамп заявлял, что ожидает получить очень хорошие результаты от встречи в Турции. Он убежден, что Зеленский и Путин будут там. Кроме того, президент США заявил, что может присутствовать лично.