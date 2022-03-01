Может прикрыть метки диверсантов: в первый день весны Киев припорошило снегом

Даже погода на стороне украинцев. В первый день весны Киев засыпало снегом, это помогло прикрыть метки оккупантов. Однако их все равно лучше еще посыпать песком.

Почти весь Киев припорошило снегом, что заметно с вебкамер.

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Однако местные жители встретили такую погоду в подвалах, ведь около 7 утра в Киеве объявили воздушную тревогу. Находиться там необходимо, пока не сообщают об отбое тревоги.

В соцсетях киевляне признаются, что хотят увидеть снег в своем родном Киеве и не могут дождаться окончания войны с вероломной Россией, которая убивает мирных жителей.

Как обезвредить метку

Краска не помогает скрыть метку. Поэтому украинцев призывают искать другие способы для обезвреживания подозрительных пометок. Например, стоит пытаться их сбить, чем-то прикрыть или же вообще залить грязью.

Самое главное – использовать любой материал, который не будет просвечиваться. Это может быть:

черная краска;

серебрянка;

фольга.



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Добавим, что недалеко от Киева днем 28 февраля зафиксировали огромную колонну вражеской техники. Ее длина составляет более 27 километров. Технику оккупанта зафиксировали на спутниковых снимках Maxar Technologies.

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