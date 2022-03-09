Может произойти выход радиоактивных веществ, – "Энергоатом" о ситуации на ЧАЭС
Источник:телеграм-канал "Энергоатома"
Чернобыльская станция и все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения. Из-за этого есть угроза выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.
В "Энергоатоме" пояснили, что оккупанты повредили высоковольтную линию 750 кВ ЧАЭС – Киевская. Из-за этого по состоянию на 9 марта она остается отключенной.
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В госпредприятии пояснили, что на хранилище отработанного ядерного топлива – 1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Все они нуждаются в постоянном охлаждении. Впрочем, оно возможно лишь при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут выполнять свою работу.
Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду,
– говорится в сообщении.
Угрозы существуют не только для Украины
Представители "Энергоатома" предостерегли, что ветер может разнести радиоактивное облако в другие регионы Украины, Беларуси, России и Европы.
- Не будет работать и вентиляция на объекте. Из-за этого весь персонал, который там находится, получит опасную дозу облучения.
- Проблемы есть и в работе системы пожаротушения. Если в результате попадания снаряда там вспыхнет пожар, это создаст огромные риски.
Персонал Чернобыльской АЭС фактически оказался в ловушке. Люди не могут выйти оттуда и эвакуироваться, ведь тогда попадут в руки оккупантов.
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