Может произойти выход радиоактивных веществ, – "Энергоатом" о ситуации на ЧАЭС

Чернобыльская станция и все ядерные объекты зоны отчуждения остались без электроснабжения. Из-за этого есть угроза выхода радиоактивных веществ в окружающую среду.

В "Энергоатоме" пояснили, что оккупанты повредили высоковольтную линию 750 кВ ЧАЭС – Киевская. Из-за этого по состоянию на 9 марта она остается отключенной.

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В госпредприятии пояснили, что на хранилище отработанного ядерного топлива – 1 хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Все они нуждаются в постоянном охлаждении. Впрочем, оно возможно лишь при наличии электроснабжения. Если же его не будет, то насосы не будут выполнять свою работу.

Как следствие – возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду,

– говорится в сообщении.

Угрозы существуют не только для Украины

Представители "Энергоатома" предостерегли, что ветер может разнести радиоактивное облако в другие регионы Украины, Беларуси, России и Европы.

Не будет работать и вентиляция на объекте. Из-за этого весь персонал, который там находится, получит опасную дозу облучения.

Проблемы есть и в работе системы пожаротушения. Если в результате попадания снаряда там вспыхнет пожар, это создаст огромные риски.

Сейчас продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и восстановление энергопитания.

Персонал Чернобыльской АЭС фактически оказался в ловушке. Люди не могут выйти оттуда и эвакуироваться, ведь тогда попадут в руки оккупантов.

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