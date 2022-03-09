В "Енергоатомі" пояснили, що окупанти пошкодили високовольтну лінію 750 кВ ЧАЕС – Київська. Через це станом на 9 березня вона залишається відключеною.

Детальніше Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена

У держпідприємстві пояснили, що на на сховищі відпрацьованого ядерного палива – 1 зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок. Усі вони потребують постійного охолодження. Втім, воно можливе лише за наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не виконуватимуть своєї роботи.

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