Может стать основой сделки: республиканец рассказал, о чем говорил Трамп и Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп недавно провели телефонный разговор. Политики обсуждали ситуацию в Украине и важность урегулирования конфликта с Россией.

Член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что беседа Зеленского с Трампом прошла успешно. Он считает, что кандидат в президенты от республиканцев стремится к справедливому миру в Украине.

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Что Трамп сказал Зеленскому

Борис Пинкус отметил, что Трамп в телефонном разговоре сказал Зеленскому две очень важные вещи. Первое – заявил о том, что утверждение, что в случае, если он станет президентом, то якобы пожертвует территориями Украины для достижения мира с Россией является неправдой.

Во-вторых – во время договоренностей со страной-агрессором Республиканская партия будет обязана отдать должное украинцам, которые пожертвовали своей жизнью в борьбе за независимость.

Это должно стать основой соглашения (с Россией – 24 Канал). Я вернусь к мирному плану Майка Помпео. Это замечательный и реалистичный план,

– сказал член Республиканской партии.

Он отметил, что Помпео является советником Дональда Трампа и в случае его победы на президентских выборах, будет активно заниматься воплощением плана, который касается войны России против Украины.

Обратите внимание! Майк Помпео обнародовал возможный мирный план Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине. Там говорится о необходимости увеличения военной помощи для нашего государства и обязательное членство в ЕС и НАТО.