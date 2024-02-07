В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что Такен Карлсон имеет свои специфические взгляды. Однако главное, что он выложит интервью в не смонтированном виде.

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"Тогда это вообще будет удивительная история. Ведь впервые за более чем 2 года войны мы услышим как говорит Путин. Мы же до сих пор ни разу не слышали. Где мы слышали? В кремлевских СМИ? Где все вопросы, а также ответы заранее прописаны. В каких-то отрывках из монтажа, которые выкладывали сами россияне?", – подчеркнул политтехнолог.

А здесь, наверное примерно 2 часа подряд, вряд ли это будет 40 минут, настоящего разговора с настоящим Путиным. Этого вообще не видел никто. Там может оказаться какая-то сенсация,

– добавил Шейтельман.

Он отметил, что вряд ли Путин поменяет сами месседжи. Однако то, как он это будет подавать, что он будет делать без монтажа – вот это интересно. Возможно, наоборот – мы и весь мир увидим сумасшедшего.

Что нужно знать о Такене Карлсоне

Такер Карлсон неоднократно с симпатией отзывался о Владимире Путине. Кроме того, обвинял американские СМИ в "коррупции". Якобы они не горят желанием разговаривать с Путиным и охотно публикуют интервью с Владимиром Зеленским, которые он назвал "льстивыми разговорами", что втягивают США в войну в Восточной Европе.

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