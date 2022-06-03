Может закончиться в любой момент, – Подоляк объяснил свои слова о "парадоксальной войне"
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что война России против Украины может быть парадоксальной. Она способна завершиться в любой момент.
Об этом Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. По его словам, есть все шансы, что война закончится победой Украины.
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Подоляк заявил, что война может завершиться в любой момент
Советник главы ОП рассказал, что считает, что война России против Украины может быть парадоксальной.
То есть, в любой момент она может закончиться, но на условиях Украины. Это нужно понимать. Она может закончиться и через месяц, а может закончиться к зиме. Ибо война – это не только математика на поле боя: сколько выстрелов у нас, сколько есть у Российской Федерации,
– отметил Подоляк.
По его словам, к сожалению, сегодня на Востоке есть определенная концентрация ресурсов у россиян – техники и военных. Кроме этого, продолжаются очень интенсивные боевые действия.
"Завтра у нас будет больше ресурсов, с которыми нам помогут наши партнеры, и тогда математика будет другой. Но кроме математики у войны еще психология. Много факторов, влияющих на внутренний мир Российской Федерации", – добавил советник главы ОП.
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Украина может победить в этой войне
Подоляк отметил, что россияне уже изгнанники во всем мире. Кроме этого, мощное санкционное давление на страну-агрессор продолжается, и оккупанты уже сегодня репутационно выглядят ничтожно.
"И все это продуцирует у них внутреннюю панику, у них уже идут конфликты. И многие такие факторы могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится путем внутреннего конфликта в той же Российской Федерации. Или мы получим дополнительно какие-то возможности, которые добавят Украине более того, благодаря чему мы можем выиграть войну", – отметил советник главы ОП.
Он подытожил, что не брал бы линейный календарный план, чтобы спрогнозировать завершение войны. Вместо этого нужно посмотреть на то, что:
- Украина уже 100 дней выдержала нашествие российских оккупантов,
- доказала свою государственность,
- доказала то, что в нашем государстве живут очень мощные люди,
- доказала, что за свободу украинцы будут биться до конца,
- доказала, что имеет отличных менеджеров, прежде всего Президента Украины,
- доказала, что имеет мощные вооруженные силы.
По словам Подоляка, все это позволяет нам прогнозировать победу Украины в войне против российских захватчиков.
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