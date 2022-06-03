Может закончиться в любой момент, – Подоляк объяснил свои слова о "парадоксальной войне"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что война России против Украины может быть парадоксальной. Она способна завершиться в любой момент.

Об этом Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. По его словам, есть все шансы, что война закончится победой Украины.

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Подоляк заявил, что война может завершиться в любой момент

Советник главы ОП рассказал, что считает, что война России против Украины может быть парадоксальной.

То есть, в любой момент она может закончиться, но на условиях Украины. Это нужно понимать. Она может закончиться и через месяц, а может закончиться к зиме. Ибо война – это не только математика на поле боя: сколько выстрелов у нас, сколько есть у Российской Федерации,

– отметил Подоляк.

По его словам, к сожалению, сегодня на Востоке есть определенная концентрация ресурсов у россиян – техники и военных. Кроме этого, продолжаются очень интенсивные боевые действия.

"Завтра у нас будет больше ресурсов, с которыми нам помогут наши партнеры, и тогда математика будет другой. Но кроме математики у войны еще психология. Много факторов, влияющих на внутренний мир Российской Федерации", – добавил советник главы ОП.

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Украина может победить в этой войне

Подоляк отметил, что россияне уже изгнанники во всем мире. Кроме этого, мощное санкционное давление на страну-агрессор продолжается, и оккупанты уже сегодня репутационно выглядят ничтожно.

"И все это продуцирует у них внутреннюю панику, у них уже идут конфликты. И многие такие факторы могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится путем внутреннего конфликта в той же Российской Федерации. Или мы получим дополнительно какие-то возможности, которые добавят Украине более того, благодаря чему мы можем выиграть войну", – отметил советник главы ОП.

Он подытожил, что не брал бы линейный календарный план, чтобы спрогнозировать завершение войны. Вместо этого нужно посмотреть на то, что:

Украина уже 100 дней выдержала нашествие российских оккупантов,

доказала свою государственность,

доказала то, что в нашем государстве живут очень мощные люди,

доказала, что за свободу украинцы будут биться до конца,

доказала, что имеет отличных менеджеров, прежде всего Президента Украины,

доказала, что имеет мощные вооруженные силы.

По словам Подоляка, все это позволяет нам прогнозировать победу Украины в войне против российских захватчиков.

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