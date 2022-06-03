Про це Подоляк розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. За його словами, є усі шанси, що війна закінчиться перемогою України.
Цікаво ЗСУ відбили 20%, – Гайдай каже, що росіяни тепер контролюють лише половину Сєвєродонецька
Подоляк заявив, що війна може завершитися у будь-який момент
Радник голови ОП розповів, що вважає, що війна Росії проти України може бути парадоксальною.
Тобто в будь-який момент вона може закінчитися, але на умовах України. Це треба розуміти. Вона може закінчитися і через місяць, а може закінчитися до зими. Бо війна – це не тільки математика на полі бою: скільки є вистрілів в нас, скільки є в Російської Федерації,
– зауважив Подоляк.
За його словами, на жаль, сьогодні на Сході є певна концентрація ресурсів у росіян – техніки та військових. Окрім цього, тривають дуже інтенсивні бойові дії.
"Завтра в нас буде більше ресурсів, з якими нам допоможуть наші партнери, і тоді математика буде іншою. Але крім математики війна ще має психологію. Багато факторів, які впливають на внутрішній світ Російської Федерації", – додав радник голови ОП.
Зауважте Вони однозначно повернуться, — Монастирський про евакуйованих оборонців "Азовсталі"
Україна може перемогти у цій війні
Подоляк зауважив, що росіяни вже є вигнанцями у всьому світі. Окрім цього, потужний санкційний тиск на країну-агресорку триває, й окупанти вже сьогодні репутаційно мають нікчемний вигляд.
"І все це продукує в них внутрішню паніку, в них вже йдуть конфлікти. І багато таких факторів можуть привести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться шляхом внутрішнього конфлікту в тій же Російській Федерації. Чи ми отримаємо додатково ще якісь можливості, які додадуть Україні більше того, завдяки чому ми можемо виграти війну", – зазначив радник голови ОП.
Він підсумував, що не брав би лінійний календарний план, аби спрогнозувати завершення війни. Замість цього потрібно подивитися на те, що:
- Україна вже 100 днів витримала навалу російських окупантів,
- довела свою державність,
- довела те, що в нашій державі живуть дуже потужні люди,
- довела, що за свободу українці битимуться до кінця,
- довела, що має чудових менеджерів, перш за все Президента України,
- довела, що має потужні Збройні Сили.
За словами Подоляка, все це дає нам можливість прогнозувати перемогу України у війні проти російських загарбників.
Варто подивитися – 100 днів повномасштабної війни в Україні: відео