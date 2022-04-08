Может затянуться на месяц,– Ступак объяснил, почему перемещение врагов на Восток будет медленным

Из северных регионов Украины рашисты вывели все свои войска. Сейчас трудно говорить, сколько времени им нужно, чтобы передислоцироваться на Восток и Юг.

Об этом в эфире 24 канала 8 апреля сказал бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он отметил, что речь идет о перемещении большого количества техники и людей.

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"Но сколько бы это ни заняло времени формально по нормативам, на практике будет гораздо больше, поскольку партизанское движение, которое сейчас есть в Беларуси, выводит из строя все направления, идущие из Украины в Россию", – сказал Ступак.

Белорусы партизанят в пользу Украины

Эксперт подчеркнул, что противодействие белорусов значительно усложняет перемещение войск россиян. Решение этого вопроса зависит от того, как быстро белорусские власти могут возобновить движение по железнодорожным путям.

Если по нормативам перемещение российских войск условно заняло бы неделю, то в современных реалиях это может занять 2–3 или растянуться на месяц. Белорусские партизаны работают в нашу пользу,

– сказал Ступак.

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