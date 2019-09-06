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      Может ли Антикоррупционный суд уже осенью вынести первые приговоры

      24 Читати новину українською
      Высший антикоррупционный суд Украины
      Высший антикоррупционный суд Украины / comments.ua

      Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявила, что не умеет предсказывать будущее, отвечая на вопрос, сможет ли суд уже осенью вынести первые приговоры. Относительно сроков принятия обвинительных приговоров, то невозможно предсказать срок рассмотрения уголовного производства в суде.

      Срок рассмотрения уголовного производства в суде зависит не от коллегии судей, а от многих факторов. Например, от количества обвиняемых: чем их больше, тем сложнее дело. Все зависит и от количества эпизодов, с которыми это обвинение связано: чем их больше, тем сложнее дело. Соответственно, нужно больше времени, чтобы рассмотреть это дело, объяснила Танасевич в интервью DW.

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      Этот срок также зависит от количества доказательств и видов доказательств. Когда речь идет о результатах негласных следственных служебных действий, когда осуществлялась запись разговоров, например, и эта запись продолжается более 20 часов, то очевидно суд обязан исследовать каждое доказательство, а суд исследует некоторые дважды, повторно. Поэтому говорить о сроках рассмотрения уголовных производств я не могу. Я не умею предсказывать будущее,
      – отметила председатель ВАКС.

      При этом Танасевич заверила, что президент не давит не ВАКС, хотя очевидно стремится ускорить работу, например, Верховной Рады, чтобы результаты были сразу.

      Танасевич накануне анонсировала, что в Антикоррупционный суд передадут более 3 тысяч дел, которые находятся на рассмотрении местных судов. А глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин высказал убеждение, что если ВАКС примет к рассмотрению 200 дел, а не 3 тысячи, и нормально их слушать, то до Нового года вполне возможно получить приговоры в первой инстанции.

      6 сентября в ВАКС поступили первые 14 дел.

      Что нужно знать о Высшем антикоррупционном суде?
      ВАКС начал работать 5 сентября. Суд будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением и декларированием ложной информации. В состав Высшего антикоррупционного суда входят 38 судей: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председателем суда стала Елена Танасевич и эту должность она будет занимать 3 года.

      Вищий антикорупційний суд

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      Теги: Новости политики Новости Украины Антикоррупционный суд Елена Танасевич Расследования Коррупция
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