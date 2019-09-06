Чи може Антикорупційний суд вже восени винести перші вироки

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявила, що не вміє передбачати майбутнє, відповідаючи на питання, чи може суд вже восени винести перші вироки. Щодо строків ухвалення обвинувальних вироків, то неможливо передбачити строк розгляду кримінального провадження у суді.

Строк розгляду кримінального провадження в суді залежить не від колегії судів, а від багатьох факторів. Наприклад, – від кількості обвинувачених: що їх більше, то складніша справа. Все залежить і від кількості епізодів, з якими це обвинувачення пов’язане: що їх більше, то складніша справа. Відповідно, потрібно більше часу, щоб розглянути цю справу, пояснила Танасевич в інтерв’ю DW.

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Цей строк також залежить від кількості доказів і від видів доказів. Коли йдеться про результати негласних слідчих службових дій, коли здійснювався запис розмов, наприклад, і цей запис триває понад 20 годин, то очевидно суд зобов'язаний дослідити кожен доказ, а деякі суд досліджує двічі, повторно. Тому говорити про строки розгляду кримінальних проваджень я не можу. Я не вмію передбачати майбутнє,

– наголосила голова ВАКС.

При цьому Танасевич запевнила, що президент не тисне не ВАКС, хоча очевидно прагне пришвидшити роботу, наприклад, Верховної Ради, аби результати були одразу.

Танасевич напередодні анонсувала, що до Антикорупційного суду передадуть понад 3 тисячі справ, які перебувають на розгляді місцевих судів. А глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін висловив переконання, що якщо ВАКС візьме до розгляду 200 справ, а не 3 тисячі, і нормально їх слухатиме, то до Нового року цілком можливо отримати вироки в першій інстанції.

6 вересня до ВАКС надійшли перші 14 справ.

Що треба знати про Вищий антикорупційний суд? ВАКС почав працювати 5 вересня. Суд розглядатиме справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем та декларуванням неправдивої інформації. До складу Вищого антикорупційного суду входять 38 суддів: 27 суддів першої інстанції та 11 суддів апеляційної палати. Головою суду стала Олена Танасевич і цю посаду вона обійматиме 3 роки.