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Может ли Порошенко узурпировать власть законом о национальной безопасности: объяснение нардепа

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Тарас Пастух
Тарас Пастух / 24 Канал

Профильный комитет Верховной рады начал рассмотрение законопроекта "О национальной безопасности". Хотя с ним и опоздали где-то на три года, парламентарии считают его крайне необходимым. Но с президентским вариантом совсем не соглашаются.

По мнению народного депутата от "Самопомочи" Тараса Пастуха, президентская версия закона перетягивает больше функций на Совет Нацбезопасности, подконтрольный президенту.

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"У нас есть прецендент 2013 года, когда президент Украины пытался вывести войска против украинского народа. Когда президент Украины обращался к нынешней стране-оккупанту с просьбой ввести их войска. То есть мы рассматриваем и тот вариант, что потенциально президент в нашей истории является и предателем. Мы не говорим о фамилии Порошенко или какого-то следующего президента. Мы говорим о том, что нельзя передавать полномочия единолично человеку, который фактически является в парламентско-президентском государстве. Тогда происходит перекос власти. Даже не перекос, а двойная власть в Украине. С одной стороны оказывается парламент, а с другой – оказываются все силовые структуры, завязанные исключительно на президенте", – считает депутат.

Кроме того, Пастух предостерегает, что Порошенко может подчинить себе и Службу безопасности Украины.

Там (в законопроекте – 24) закралась еще одна опасная норма. На сегодняшний день СБУ, которая является специальным органом, наделенным чрезвычайно широкими полномочиями, подотчетна парламенту и президенту. А новый закон президентского авторства делает Службу безопасности подчиненной только президенту. И поэтому мы можем себе представить, каким образом президент захочет ею воспользоваться,
– добавил он.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Верховная Рада Законопроект СБУ
Источник: 24 Канал
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