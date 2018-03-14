Чи може Порошенко узурпувати владу законом про національну безпеку: пояснення нардепа

Профільний комітет Верховної ради почав розгляд законопроекту "Про національну безпеку". Хоча з ним і запізнилися десь на три роки, парламентарі вважають його вкрай необхідним. Але з президентським варіантом зовсім не погоджуються.

На думку народного депутата від "Самопомочі" Тараса Пастуха, президентська версія закону перетягує більше функцій на Раду Нацбезпеки, підконтрольну президенту.

Читайте також: Депутати провалили голосування за зміни до законопроекту про Державне бюро розслідувань

"У нас є прецидент 2013 року, коли президент України намагався вивести війська проти українського народу. Коли президент України звертався до теперішньої країни-окупанта з проханням ввести їхні війська. Тобто ми розглядаємо і той варіант, що потенційно президент в нашій історії є і зрадником. Ми не говоримо про прізвища Порошенка чи якогось наступного президента. Ми говоримо про те, що не можна передавати повноваження одноосібно людині, яка фактично є в парламентсько-президентській державі. Тоді відбувається перекіс влади. Навіть не перекіс, а подвійна влада в Україні. З одного боку опиняється парламент, а з іншого – опиняються всі силові структури, зав'язані виключно на президенті", – вважає депутат.

Крім того, Пастух застерігає, що Порошенко може підпорядкувати собі й Службу безпеки України.

Там (у законопроекті – 24) закралася ще одна небезпечна норма. На сьогоднішній день СБУ, яка є спеціальним органом, наділеним надзвичайно широкими повноваженнями, підзвітна парламенту і президенту. А новий закон президентського авторства робить Службу безпеки підпорядкованою лише президенту. І тому ми можемо собі уявити, у який спосіб президент захоче нею скористатися,

– додав він.