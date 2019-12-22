17:34
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Может ли Украина потерять безвизовый режим с ЕС: заявление МИД

      214 Читати новину українською
      Нет угрозы отмены безвиза с ЕС для Украины / Иллюстративное фото

      Угрозы отмены безвизового режима Украины с Европейским союзом нет. Последний отчет европейцев по Украине был положительным, хотя и с определенными рекомендациями для органов госвласти.

      Сейчас Украина работает над решением всех этих рекомендаций ЕС по безвизу, рассказал госсекретарь МИД Андрей Заяц в интервью "Апострофу". Поэтому волноваться об отмене режима не стоит.

      Интересно: Безвиз существенно не повлиял на миграцию украинцев

      Я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим,
      – подчеркнул он.

      Дипломат также рассказал, что за 11 месяцев МИД заключил 9 договоров о безвизовом режиме с различными государствами мира. 5 из них уже вступили в силу.

      К теме: Еще одна страна отменила визы для украинцев

      Украинская сторона также надеется в ближайшее время получить безвизовый режим с:

      • Гренадой;
      • Мексикой, которая пользуется большой популярностью для путешествий среди украинцев;
      • заморскими территориями и департаментами Франции. Сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны.

      Кроме того украинские дипломаты ведут переговоры с Китаем о введении виз на 10 лет.

      Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

      Перечень стран, куда украинцы могут путешествовать без виз:

      безвізові країни для українців
      Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала

      Магнитные бури в декабре 2019 года: в какие дни воздействие будет наиболее сильным
      сегодня
      19427
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Китай Мексика Евросоюз Безвизовый режим МИД Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 О чем договорились "Нафтогаз" и "Газпром": детали и пикантные моменты
      Сергій Фурса 260
      сегодня , 15:00 Підконтрольні Коломойському депутати: яка поправка вигідна олігарху
      Сергій Лещенко 178
      сегодня , 13:00 Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу
      Дмитро Гнап 943
      сегодня , 12:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 606
      сегодня , 09:03 Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений
      Ірина Вихрущ 729
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук