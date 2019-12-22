Может ли Украина потерять безвизовый режим с ЕС: заявление МИД

Угрозы отмены безвизового режима Украины с Европейским союзом нет. Последний отчет европейцев по Украине был положительным, хотя и с определенными рекомендациями для органов госвласти.

Сейчас Украина работает над решением всех этих рекомендаций ЕС по безвизу, рассказал госсекретарь МИД Андрей Заяц в интервью "Апострофу". Поэтому волноваться об отмене режима не стоит.

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Я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим,

– подчеркнул он.

Дипломат также рассказал, что за 11 месяцев МИД заключил 9 договоров о безвизовом режиме с различными государствами мира. 5 из них уже вступили в силу.

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Украинская сторона также надеется в ближайшее время получить безвизовый режим с:

Гренадой ;

; Мексикой , которая пользуется большой популярностью для путешествий среди украинцев;

, которая пользуется большой популярностью для путешествий среди украинцев; заморскими территориями и департаментами Франции. Сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны.

Кроме того украинские дипломаты ведут переговоры с Китаем о введении виз на 10 лет.

Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран. Дело в том, что Джибути и Бенин (это страны Африки) изменили свою визовую политику: теперь украинцы должны получать электронную визу заранее вместо визы по факту прибытия.

Перечень стран, куда украинцы могут путешествовать без виз:



Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала