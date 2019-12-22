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      Чи може Україна втратити безвізовий режим з ЄС: заява МЗС

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      Немає загрози скасування безвізу з ЄС для України / Ілюстратине фото

      Загрози скасування безвізового режиму України з Європейським союзом немає. Останній звіт європейців щодо України був позитивним, хоч і з певними рекомендаціями для органів держвлади.

      Наразі Україна працює над вирішенням усіх цих рекомендацій ЄС щодо безвізу, розповів держсекретар МЗС Андрій Заяць в інтерв'ю "Апострофу". Тож хвилюватися щодо скасування режиму не варто.

      Цікаво: Безвіз суттєво не вплинув на міграцію українців

      Я хотів би застерегти від панічних настроїв, які час від часу спливають з надр інтернету про те, що "все пропало" і "ЄС скасує безвізовий режим". Такої загрози ми не бачимо,
      – наголосив він.

      Дипломат також розповів, що за 11 місяців МЗС уклало 9 договорів про безвізовий режим з різними державами світу. 5 з них вже набули чинності.

      До теми: Ще одна країна скасувала візи для українців

      Українська сторона також сподівається найближчим часом отримати безвізовий режим з:

      • Гренадою;
      • Мексикою, яка користується великою популярність для подорожей серед укранців;
      • заморськими територіями і департаментами Франції. Зараз безвізовий режим існує тільки для континентальної частини цієї країни. 

      Окрім того українські дипломати ведуть переговори з Китаєм про введення віз на 10 років.

      Зараз українці можуть відвідувати без візи 126 країн, раніше – 128 країн. Річ у тому, що Джибуті та Бенін (це країни Африки) змінили свою візову політику: тепер українці повинні отримувати електронну візу наперед замість візи за фактом прибуття.

      Перелік країн, куди українці можуть подорожувати без віз:

      безвізові країни для українців
      Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Безвізовий режим Євросоюз Мексика Китай Новини Франції
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