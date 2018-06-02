19:45
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, 1 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Может ли Вышинский отказаться от украинского гражданства: объяснение миграционной службы

75 Читати новину українською
Кирилл Вышинский не может самостоятельно отказаться от украинского гражданства
Кирилл Вышинский не может самостоятельно отказаться от украинского гражданства / Радио Свобода

1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Во время этого заседания Вышинский объявил, что отказывается от украинского гражданства и даже обратился за "правовой защитой" к президенту России.

Читайте также: Путин удивленно прокомментировал задержание Вышинского в Украине

В Государственной миграционной службе объяснили, может ли подозреваемый по собственному желанию перестать быть гражданином Украины.

Как отметил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, статья 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицо сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

В миграционной службе также пояснили, что статья 2 закона о гражданстве указывает, что в случае, если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.

Поэтому наличие других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий относительно ответственности перед законом,
– подчеркнул представитель ГМС в эфире 112 канала.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан главный редактор этого издания Кирилл Вышинский. По данным следствия, задержанный проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Позже Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Кирил Вышинский СМИ Обыски в киевском офисе "РИА Новости"
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Слова
сегодня, 19:03 Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України
Ольга Бродська 671
Чому інсценування убивства Бабченка затьмарило кричущий факт реального голодування Сенцова
сегодня, 18:00 Чому інсценування убивства Бабченка затьмарило кричущий факт реального голодування Сенцова
Христина Бердинських 46
Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
сегодня, 17:00 Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
Сергій Лещенко 377
О ценностях европейского бизнеса
сегодня, 16:01 О ценностях европейского бизнеса
Андрій Доценко 183
Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
сегодня, 12:01 Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
Ігор Лапін 495
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук