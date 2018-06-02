Может ли Вышинский отказаться от украинского гражданства: объяснение миграционной службы

1 июня Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Во время этого заседания Вышинский объявил, что отказывается от украинского гражданства и даже обратился за "правовой защитой" к президенту России.

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В Государственной миграционной службе объяснили, может ли подозреваемый по собственному желанию перестать быть гражданином Украины.

Как отметил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, статья 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицо сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

В миграционной службе также пояснили, что статья 2 закона о гражданстве указывает, что в случае, если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.

Поэтому наличие других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий относительно ответственности перед законом,

– подчеркнул представитель ГМС в эфире 112 канала.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан главный редактор этого издания Кирилл Вышинский. По данным следствия, задержанный проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Позже Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.