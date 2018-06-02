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Чи може Вишинський відмовитись від українського громадянства: пояснення міграційної служби

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Кирило Вишинський не може самостійно відмовитись від українського громадянства
Кирило Вишинський не може самостійно відмовитись від українського громадянства / Радіо Свобода

1 червня Апеляційний суд Херсонської області залишив під вартою головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Під час цього засідання Вишинський оголосив, що відмовляється від українського громадянства і навіть звернувся по "правовий захист" до президента Росії.

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У Державній міграційній службі пояснили, чи може підозрюваний за власним бажанням перестати бути громадянином України.

Як зазначив прес-секретар Державної міграційної служби України Сергій Гунько, стаття 18 закону про громадянство України прямо вказує на те, що вихід з громадянства не допускається у випадку, якщо особу повідомлено про підозру або є рішення суду, яке підлягає виконанню.

У міграційній службі також пояснили, що стаття 2 закону України про громадянство вказує, що у разі, якщо громадянин України також є громадянином іноземної держави, то у правовідносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Тож наявність будь-яких інших громадянств не дає особі будь-яких преференцій або будь-яких особливих умов щодо відповідальності перед законом,
– наголосив речник ДМС в ефірі 112 каналу.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Під час обшуків було затримано головного редактора цього видання Кирила Вишинського. За даними слідства, затриманий проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.

Пізніше Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці.

Теги: Новини України Обшуки в київському офісі "РИА Новости" ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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