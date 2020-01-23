Может потерять мандат, – эксперт о драке Кивы с ветераном АТО

Руслан Рябошапка возбудил против Ильи Кивы уголовное дело из-за драки 22 января в ресторане с ветераном АТО. Если ему вынесут обвинительный приговор, то депутат может потерять мандат.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

Читайте больше: Судимость, Правый сектор, Рада: биография скандального Ильи Кивы

"Вместе с тем мы можем говорить, что он может самостоятельно сложить мандат и сказать, что произошла неприятная ситуация, не хочу еще больше ухудшать репутацию "Оппозиционной платформы – За жизнь" и я сдаю мандат", – объяснил он.

Обвинительный приговор потенциально, через несколько лет, может быть,

– отметил Бондаренко.

Что известно о драке с участием Кивы?22 января депутат Игорь Кива устроил драку в столичном ресторане. На кадрах с камер наблюдения видно, как нардеп из "Оппозиционной платформы – За жизнь" неожиданно поднимается из-за стола и начинает провоцировать другого посетителя, которым оказался ветеран АТО. После короткого обмена репликами Кива бьет мужчину головой, потом получает ответный удар. Далее в конфликт вмешиваются другие посетители заведения. После чего депутат садится за свой столик.



По данным некоторых журналистов, Илья Кива якобы встречался с представителями криминального мира Днепра. А свой поступок, депутат объяснил на своей странице в фейсбуке и отметил, что никого не бил.

Кива бьет мужчину по голове в ресторане: смотрите видео