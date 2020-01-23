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      Может потерять мандат, – эксперт о драке Кивы с ветераном АТО

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      Руслан Рябошапка возбудил против Ильи Кивы уголовное дело из-за драки 22 января в ресторане с ветераном АТО. Если ему вынесут обвинительный приговор, то депутат может потерять мандат.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

      Читайте больше: Судимость, Правый сектор, Рада: биография скандального Ильи Кивы

      "Вместе с тем мы можем говорить, что он может самостоятельно сложить мандат и сказать, что произошла неприятная ситуация, не хочу еще больше ухудшать репутацию "Оппозиционной платформы – За жизнь" и я сдаю мандат", – объяснил он.

      Обвинительный приговор потенциально, через несколько лет, может быть,
      – отметил Бондаренко.

      Что известно о драке с участием Кивы?22 января депутат Игорь Кива устроил драку в столичном ресторане. На кадрах с камер наблюдения видно, как нардеп из "Оппозиционной платформы – За жизнь" неожиданно поднимается из-за стола и начинает провоцировать другого посетителя, которым оказался ветеран АТО. После короткого обмена репликами Кива бьет мужчину головой, потом получает ответный удар. Далее в конфликт вмешиваются другие посетители заведения. После чего депутат садится за свой столик.

      По данным некоторых журналистов, Илья Кива якобы встречался с представителями криминального мира Днепра. А свой поступок, депутат объяснил на своей странице в фейсбуке и отметил, что никого не бил.

      Кива бьет мужчину по голове в ресторане: смотрите видео

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Илья Кива
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