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      Може втратити мандат, – експерт про бійку Киви з ветераном АТО

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      Руслан Рябошапка порушив проти Іллі Киви кримінальну справу через бійку 22 січня в ресторані з ветераном АТО. Якщо йому винесуть обвинувальний вирок, то депутат може втратити мандат.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

      Читайте більше: Судимість, Правий сектор, Рада: біографія скандального Іллі Киви

      "Водночас ми можемо говорити, що він може самостійно скласти мандат і сказати, що сталась неприємна ситуація, не хочу ще більше погіршувати репутацію "Опозиційної платформи – За життя" і я складаю мандат", – пояснив він. 

      Обвинувальний вирок потенційно, через кілька років, може бути,
      – наголосив Бондаренко.

      Що відомо про бійку за участю Киви22 січня депутат Ігор Кива влаштував бійку в столичному ресторані. На кадрах з камер спостережень видно, як нардеп з "Опозиційної платформи – За життя" несподівано вийшов з-за столу і починає провокувати іншого відвідувача, яким виявився ветеран АТО. Після короткого обміну репліками Кива б'є чоловіка головою, згодом отримує удар у відповідь. Далі в конфлікт втручаються інші відвідувачі закладу. Після чого депутат сідає за свій столик.

      За даними деяких журналістів, Ілля Ківа нібито зустрічався з представниками кримінального світу Дніпра. А свій вчинок, депутат пояснив на своїй сторінці у фейсбук і зазначив, що нікого не бив.

      Кива б’є чоловіка по голові у ресторані: дивіться відео

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Ілля Кива Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора
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