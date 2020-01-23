Може втратити мандат, – експерт про бійку Киви з ветераном АТО

Руслан Рябошапка порушив проти Іллі Киви кримінальну справу через бійку 22 січня в ресторані з ветераном АТО. Якщо йому винесуть обвинувальний вирок, то депутат може втратити мандат.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив експерт з конституційного права Богдан Бондаренко.

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"Водночас ми можемо говорити, що він може самостійно скласти мандат і сказати, що сталась неприємна ситуація, не хочу ще більше погіршувати репутацію "Опозиційної платформи – За життя" і я складаю мандат", – пояснив він.

Обвинувальний вирок потенційно, через кілька років, може бути,

– наголосив Бондаренко.

Що відомо про бійку за участю Киви? 22 січня депутат Ігор Кива влаштував бійку в столичному ресторані. На кадрах з камер спостережень видно, як нардеп з "Опозиційної платформи – За життя" несподівано вийшов з-за столу і починає провокувати іншого відвідувача, яким виявився ветеран АТО. Після короткого обміну репліками Кива б'є чоловіка головою, згодом отримує удар у відповідь. Далі в конфлікт втручаються інші відвідувачі закладу. Після чого депутат сідає за свій столик.



За даними деяких журналістів, Ілля Ківа нібито зустрічався з представниками кримінального світу Дніпра. А свій вчинок, депутат пояснив на своїй сторінці у фейсбук і зазначив, що нікого не бив.

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