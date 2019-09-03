Может привести к узурпации власти, – Борислав Береза о снятии неприкосновенности

Снятие депутатской неприкосновенности – это ожидаемый шаг от новой власти. Ведь это то обещание, которое президенту Владимиру Зеленскому было полезно реализовать.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал бывший нардеп Борислав Береза.

К теме: Депутаты ощутят на себе последствия коррумпированной системы, – Шабунин о снятии неприкосновенности

По его мнению, Владимир Зеленский получил тот парламент, который можно будет прессовать. А депутаты показали, что выполняют свои обещания. Но остается единственный вопрос: а что же мы получили?

Береза подчеркнул, что он всегда был против снятия неприкосновенности. К тому же, в Венецианской комиссии также отмечали, что в странах с молодой демократией, среди которых и Украина, это – невозможно.

Что такое Венецианская комиссия?Совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Она дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. Комиссия является форумом, в ходе которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.

Береза объяснил, что снятие депутатского иммунитета может быть опасным. Ведь может привести к узурпации власти или к взятию под контроль депутатов, например, СБУ, МВД, ГПУ или любую другую структуру. А это может привести к тоталитаризму в стране.

Хорошо, снятие прошло. Но сколько же раз в предыдущей Раде были снятия депутатской неприкосновенности. А кто-то сидит? Нет. То, возможно, вопрос был не в этом,

– отметил он.

И добавил, что сейчас и так есть 226 голосов, которые всегда могут снять неприкосновенность с народных избранников.

"В Европе нет ни одной страны, где бы у депутатов в той или иной степени не было бы иммунитета. Украина всегда ищет свой велосипед. Увидим, что будет дальше", – подытожил бывший нардеп.

Отметим, что 3 сентября народные избранники большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. За лишение иммунитета отдали свой голос 373 депутата.

Что такое депутатская неприкосновенность?Депутатская неприкосновенность гарантирует депутату то, что его не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это ВРУ. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.



С 1 января 2020 года все депутаты станут официально "прикосновенными". Однако возможность для политических преследований через парламентскую деятельность будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.