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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Может привести к узурпации власти, – Борислав Береза о снятии неприкосновенности

      161 Читати новину українською
      Борислав Береза
      Борислав Береза / liga.net

      Снятие депутатской неприкосновенности – это ожидаемый шаг от новой власти. Ведь это то обещание, которое президенту Владимиру Зеленскому было полезно реализовать.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал бывший нардеп Борислав Береза.

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      По его мнению, Владимир Зеленский получил тот парламент, который можно будет прессовать. А депутаты показали, что выполняют свои обещания. Но остается единственный вопрос: а что же мы получили?

      Береза подчеркнул, что он всегда был против снятия неприкосновенности. К тому же, в Венецианской комиссии также отмечали, что в странах с молодой демократией, среди которых и Украина, это – невозможно.

      Что такое Венецианская комиссия?Совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права. Она дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям. Комиссия является форумом, в ходе которого страны могут обмениваться информацией, учиться друг у друга, обсуждать идеи и проекты, связанные с конституционными вопросами.

      Береза объяснил, что снятие депутатского иммунитета может быть опасным. Ведь может привести к узурпации власти или к взятию под контроль депутатов, например, СБУ, МВД, ГПУ или любую другую структуру. А это может привести к тоталитаризму в стране.

      Хорошо, снятие прошло. Но сколько же раз в предыдущей Раде были снятия депутатской неприкосновенности. А кто-то сидит? Нет. То, возможно, вопрос был не в этом,
      – отметил он.

      И добавил, что сейчас и так есть 226 голосов, которые всегда могут снять неприкосновенность с народных избранников.

      "В Европе нет ни одной страны, где бы у депутатов в той или иной степени не было бы иммунитета. Украина всегда ищет свой велосипед. Увидим, что будет дальше", – подытожил бывший нардеп.

      Отметим, что 3 сентября народные избранники большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. За лишение иммунитета отдали свой голос 373 депутата.

      Что такое депутатская неприкосновенность?Депутатская неприкосновенность гарантирует депутату то, что его не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это ВРУ. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

      С 1 января 2020 года все депутаты станут официально "прикосновенными". Однако возможность для политических преследований через парламентскую деятельность будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Снятие неприкосновенности Борислав Береза
      Источник: 24 канал
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