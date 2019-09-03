Може призвести до узурпації влади, – Борислав Береза про зняття недоторканності

Зняття депутатської недоторканності – це очікуваний крок від нової влади. Адже це та обіцянка, яку президенту Володимиру Зеленському було корисно реалізувати.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив колишній нардеп Борислав Береза.

До теми: Депутати на собі відчують наслідки корумпованої системи, – Шабунін про зняття недоторканності

На його думку, Володимир Зеленський отримав той парламент, який можна буде пресувати. А депутати показали, що виконують свої обіцянки. Та залишається єдине запитання: а що ж всі ми отримали?

Береза наголосив, що він завжди був проти зняття недоторканності. До того ж, у Венеційській комісії також зазначали, що в країнах з молодою демократією, серед яких і Україна, це – неможливо.

Що таке Венеційська комісія? Дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Вона надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям. Комісія є форумом, в ході якого країни можуть обмінюватися інформацією, вчитися один у одного, обговорювати ідеї та проєкти, пов'язані з конституційними питаннями.

Береза пояснив, що зняття депутатського імунітету може бути небезпечним. Адже може призвести до узурпації влади або до взяття під контроль депутатів, наприклад, СБУ, МВС, ГПУ чи будь-яку іншу структуру. А це може призвести до тоталітаризму в країні.

Гаразд, зняття пройшло. Але скільки ж разів в попередній Раді були зняття депутатської недоторканності. А хтось сидить? Ні. То, можливо, питання було не в цьому,

– зауважив він.

Й додав, що зараз й так є 226 голосів, які завжди можуть зняти недоторканність з народних обранців.

"У Європі немає жодної країни, де б у депутатів тою чи іншою мірою не було б імунітету. Україна завжди шукає свій велосипед. Побачимо, що буде далі", – підсумував колишній нардеп.

Зазначимо, що 3 вересня народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. За позбавлення імунітету віддали свій голос 373 депутатів.

Що таке депутатська недоторканність?Депутатська недоторканність гарантує депутату те, що його не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це ВРУ. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.



З 1 січня 2020 року всі депутати стануть офіційно "доторканними". Проте можливість для політичних переслідувань через парламентську діяльність буде зведена до мінімуму. Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – так. Нардепи не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, сюди не входять образи та наклеп.