Может заниматься продажей дел старой власти, – Шабунин о расследовании НАБУ относительно Луценко

Юрий Луценко не уйдет в отставку, Президент не подписал его заявление.

Он же вроде и за кресло генпрокурора не держится – сам заявил об отставке.

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И должности не утратил – президент ценит. И обещание выполнил. Говорил же, что до конца недели вопрос с его отставкой решат.

"Чтобы следствие было настоящим и независимым, Юрий Луценко и Арсен Аваков, уходите в отставку вместе", – сказал народный депутат Украины Егор Соболев.

Громкое заявление генпрокурор бросил прямо с трибуны парламента, отчитываясь о расследовании убийства Екатерины Гандзюк. Андрей Парубий поставил вопрос об отставке генпрокурора на сигнальное голосование. Поддержали эту идею лишь 38 депутатов и генпрокурор вновь ушел, но не в отставку, а в свой кабинет. Бросив, депутатам несколько нецензурных слов. Сигнальное голосование никакой силы не имело.

По процедуре, генпрокурор сначала должен подать заявление президенту, а уж он передать его в парламент. Неудивительно, что в искренность намерений Луценко покинуть пост мало кто поверил.

Луценко политик опытный и я не верю, что его заявление это эмоции, а не политический трюк, будто бы я готов уйти, но меня не отпускают,

– заверил политолог Александр Солонтай.

И действительно уже на следующий день Генпрокуратура сообщает, что заявление Президенту Луценко таки подал. На телеэфирах генпрокурор раскрывает подробности эпопеи под названием отставка. Он об этом сказал Президенту за 5 минут до заявления с трибуны, и тот категорически против, мол, не хочет его терять.

Сбросить Луценко, чтобы потянуть за собой и Авакова – это серьезный ход Порошенко, потому что к ним один из самых больших рейтингов недоверия в Украине. Избавиться от этих двух фигур, чтобы уменьшить негатив вокруг Порошенко, это был бы крутой ход, но решится ли Порошенко это сделать, ведь, с другой стороны, он переживает, кто ему обеспечит выборы, кто ему вертикаль власти даст силовую,

– добавил Солонтай.

А пока генпрокурор играет заявлениями об отставке, над ним нависла угроза не просто уйти с должности, а загреметь за решетку. На днях детективы НАБУ получили около 20 разрешений суда на конфискацию финансовых документов семьи, убеждают СМИ со ссылками на источники. Антикоррупционеры говорят: найти зацепки трудно, потому что деньги в кэше.

Юрий Луценко, это мое предположение, хранит деньги по старинке в наличных деньгах. Он может сейчас заниматься продажей дел прошлой власти. Там наличными будут рассчитываться, потому что, как правило судьи и прокуроры продают дела за наличные,

– прокомментировал глава ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Смотрите видео о провалах Луценко на посту генпрокурора: