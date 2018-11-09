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      Може займатися продажем справ старої влади, – Шабунін про розслідування НАБУ щодо Луценка

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      Юрій Луценко не піде у відставку, Президент не підписав його заяви.

      Він нібито й за крісло генпрокурора не тримається – сам заявив про відставку.

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      І посади не втратив – президент цінує. І обіцянку виконав. Казав же, що до кінця тижня питання з його відставкою вирішать.

      "Щоб слідство було справжнім і незалежним, Юрій Луценко й Арсен Аваков, ідіть у відставку разом", – сказав народний депутат України Єгор Соболєв.

      Гучну заяву генпрокурор кинув просто з трибуни парламенту, звітуючи про розслідування вбивства Катерини Гандзюк. Андрій Парубій поставив питання про відставку генпрокурора на сигнальне голосування Підтримали цю ідею лише 38 депутатів і генпрокурор знову пішов, але не у відставку, а до свого кабінету. Кинувши, депутатам кілька нецензурних слів. Сигнальне голосування жодної сили немало.

      За процедурою, генпрокурор спершу мав подати заяву президенту, а вже він передати її парламент. Тож не дивно, що у щирість намірів Луценка покинути посаду мало хто повірив.

      Луценко політик досвідчений і я не вірю, що його заява є емоціями, а є політичним трюком, що я наче готовий піти, а мене не відпускають, – запевнив політолог Олександр Солонтай.

      І справді вже наступного дня Генпрокуратура повідомляє, що заяву Президенту Луценко таки подав. На телеефірах генпрокурор розкриває подробиці епопеї під назвою відставка. Він про це сказав Президенту за 5 хвилин до заяви з трибуни, і той категорично проти, мовляв, не хоче його втрачати.

      Скинути Луценка, щоб потягнути за собою і Авакова – це серйозний хід Порошенка, бо до них з найбільший рейтинг недовіри в Україні. Позбутися цих двох фігур, щоб зменшити негатив навколо Порошенка, був би крутий хід, але чи наважиться Порошенко це зробити, адже, з іншого боку, він переживає, хто ж йому забезпечить вибори, хто йому вертикаль влади дасть силову,
      – додав Солонтай.

      А доки генпрокурор грається заявами про відставку, над ним нависла загроза не просто піти з посади, а загриміти за грати. Днями детективи НАБУ отримали близько 20 дозволів суду на конфіскацію фінансових документів родини, переконують ЗМІ з посиланнями на джерела. Антикорупціонери кажуть: знайти зачіпки важко, бо гроші в кеші.

      Юрій Луценко, це моє припущення, зберігає гроші по старинці в готівці. Він може зараз займатися продажем справ минулої влади. Там готівкою будуть розраховуватись, бо як правило судді і прокурори продають справи за готівку,
      – прокоментував голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін.

      Дивіться відео про провали Луценка на посаді генпрокурора:

       

      Автор: Анна Калюжна, Анастасія Кримова
      Теги: Новини політики Новини України Юрій Луценко ГПУ Віталій Шабунін
      Джерело: 24 канал
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