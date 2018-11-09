У Луценка зросла зарплата: відома сума

Зарплата генерального прокурора України Юрія Луценка за жовтень зросла на 5 тисяч гривень у порівнянні з вереснем. Так, очільник ГПУ заробив 104 тисячі 640 гривень.

Про це мовиться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських Новин".

Сам оклад Луценка склав 37 тисяч гривень. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премії.

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Після утримання податків і зборів генпрокурор отримав 84 тисячі 235 гривень.



Зарплата Луценка



Відповідь на запит про зарплату Луценка

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До слова, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Проте рішення Луценка на рейтинговому голосування не підтримала Верховна Рада.



Окрім того, 9 листопада Президент України Петро Порошенко повернув Луценку його заяву про відставку.