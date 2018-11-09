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      У Луценка зросла зарплата: відома сума

      328 Читать новость на русском
      Скільки заробляє Юрій Луценко
      Скільки заробляє Юрій Луценко / Фото з вільних мереж

      Зарплата генерального прокурора України Юрія Луценка за жовтень зросла на 5 тисяч гривень у порівнянні з вереснем. Так, очільник ГПУ заробив 104 тисячі 640 гривень.

      Про це мовиться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських Новин".

      Сам оклад Луценка склав 37 тисяч гривень. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премії.

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      Після утримання податків і зборів генпрокурор отримав 84 тисячі 235 гривень.

      Луценко зарплата ГПУ
      Зарплата Луценка

      Зарплата Луценко ГПУ
      Відповідь на запит про зарплату Луценка

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      До слова, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло". Проте рішення Луценка на рейтинговому голосування не підтримала Верховна Рада.

      Окрім того, 9 листопада Президент України Петро Порошенко повернув Луценку його заяву про відставку.

      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Гроші
      Джерело: 24 Канал
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