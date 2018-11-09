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      У Луценко выросла зарплата: известна сумма

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      Сколько зарабатывает Юрий Луценко
      Сколько зарабатывает Юрий Луценко / Фото из открытых источников

      Зарплата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за октябрь выросла на 5 тысяч гривен по сравнению с сентябрем. Так, глава ГПУ заработал 104 тысячи 640 гривен.

      Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских Новостей".

      Сам оклад Луценко составил 37 тысяч гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

      Читайте также: "Я вынужден работать": Луценко прокомментировал реакцию Порошенко на заявление об отставке

      После удержания налогов и сборов генпрокурор получил 84 тысячи 235 гривен.

      Луценко зарплата ГПУ
      Зарплата Луценка

      Зарплата Луценко ГПУ

      Ответ на запрос о зарплате Луценко

      Провалы Юрия Луценко на посту генпрокурора: смотрите видео

      К слову, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". Однако решение Луценко на рейтинговом голосовании не поддержала Верховная Рада.

      Кроме того, 9 ноября Президент Украины Петр Порошенко вернул Луценко его заявление об отставке.

      Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Луценко Деньги ГПУ
      Источник: 24 Канал
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