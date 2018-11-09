У Луценко выросла зарплата: известна сумма

Зарплата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за октябрь выросла на 5 тысяч гривен по сравнению с сентябрем. Так, глава ГПУ заработал 104 тысячи 640 гривен.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос "Украинских Новостей".

Сам оклад Луценко составил 37 тысяч гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии.

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После удержания налогов и сборов генпрокурор получил 84 тысячи 235 гривен.



Зарплата Луценка

Ответ на запрос о зарплате Луценко

Провалы Юрия Луценко на посту генпрокурора: смотрите видео

К слову, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло". Однако решение Луценко на рейтинговом голосовании не поддержала Верховная Рада.

Кроме того, 9 ноября Президент Украины Петр Порошенко вернул Луценко его заявление об отставке.