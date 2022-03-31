"Можете пересидеть, пока не сменится режим": Соляр призвала россиян сдаваться в плен

Россия несет большие потери в войне, которую развязала с Украиной, в частности человеческих. Впрочем, российские военные могут сохранить свою жизнь и сдаться в плен ВСУ. В то же время, даже получить неплохой бонус.

К российским военным обратилась в эфире ведущая 24 канала Екатерина Соляр. Она рассказала о вариантах, которые у них остались.

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Пересидеть пока не сменится режим

Ребята, если вы просто сложите оружие и сдадитесь в плен, то можете пересидеть здесь пока не сменится режим "за поребриком",

– заявила Соляр.

Кроме того, как отметила ведущая, если российские военные сдадут свою технику ВСУ, фактически Украина готова им заплатить. Разумеется, не те деньги, за которые Россия приобрела технику, но военным она досталась бесплатно.

Денежный бонус

"Если вы сдадите оружие, танк, или то железе, которое привезли с собой, то можете даже после окончания войны получить какой-то хороший бонус в виде долларового эквивалента, а не заниматься мародерством по 100, 200 или 20 долларов", – отметила Соляр.

По ее словам, сдавшись в плен к украинцам россияне останутся в живых, вместе с выплатами за технику. Впрочем, напомнила и о других перспективах – стать дезертирами и сидеть за это в России.

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"Или у нас сидите или там. Где хотите, там и сидите, однако живые. Вот такой вариант для вас. Больше нет никаких", – подытожила Соляр.

Соляр обратилась к российским военным: смотрите видео