До російських військових звернулась в ефірі ведуча 24 каналу Катерина Соляр. Вона розповіла про варіанти, які в них залишились.

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Пересидіти поки не зміниться режим

Хлопці, якщо ви просто складете зброю і здастеся в полон, то можете пересидіти тут поки не зміниться режим "за поребриком",

– заявила Соляр.

Крім того, як зауважила ведуча, якщо російські військові здадуть свою техніку ЗСУ, то фактично Україна готова їм заплатити. Зрозуміло, не ті гроші, за які Росія придбала техніку, але й військовим вона дісталася безплатно.

Грошовий бонус

"Якщо ви здасте зброю, танк, або те залізяччя, яке привезли з собою, то можете навіть після закінчення війни отримати якийсь гарний бонус у вигляді доларового еквівалента, а не займатися мародерством по 100, 200 чи 20 доларів", – зазначила Соляр.

За її словами, здавшись в полон до українців росіяни залишаться живими, водночас з виплатами за техніку. Втім нагадала й про інші перспективи – стати дезертирами й сидіти за це в Росії.

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"Або в нас сидіть, або там. Де хочете, там і сидіть, однак живі. От такий варіант для вас. Більше немає жодних", – підсумувала Соляр.

Соляр звернулась до російських військових: дивіться відео