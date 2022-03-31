В полон до українських захисників потрапили студенти з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яких примусово мобілізували на війну проти України. Російське командування вирішило використати ненавчених "бійців" як "гарматне м'ясо". Це робилося для того, щоб виявляти позиції української армії, не наражаючи на небезпеку російську армію.

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Один з полонених розповів, що вони нібито мали бути закріплені за 6-ю російської армією. Відтак мали заходити на територію, яку росіяни перед тим вже б мали захопити. Тож мали б йти за нею, а не попереду.

"Виявилося, як у Вільхівці. Нам сказали, що тут Російська Федерація, все захоплено та зачищено. Вони сказали, звідки можуть наступати. Але виявилося все не так. Ми дивилися в одну сторону, а нас з іншої сторони [атакували]", – розповів один з полонених.

На уточнююче питання, чи не здається їм, що все було навпаки, і саме вони йшли перед російською армією, полонений відповів "так, воно так і здається".

Про те, як російські командири кидають солдат в бій як "гарматне м'ясо", розповіли й інші полонені на пресконференції.

"Думаю, що нас більше відправляють як "гарматне м'ясо". Нам вдалося поговорити з російським військовим, який теж опинився в полоні. Він розповідав приблизно такі ж історії від його керівництва, що самі командири ведуть в бій, "в м'ясо" своїх підлеглих", – розповів один з них.

"Цей росіянин розповідав, що коли велася якась перестрілка, його командир був "в броні", всередині танка. Він з нього навіть не виходив. Він через наводчика передавав накази. Настільки він боявся. А звичайних солдатів він так "викидав" вперед, перебуваючи у безпеці", – додав другий.