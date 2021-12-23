Можно будет стать на учет электронно: в Минобороны готовят алгоритм для женщин

Министерство обороны Украины расширило перечень специальностей, обязывающих женщин стать на военный учет. Сейчас одна из главных задач, стоящих перед оборонным ведомством, разработать единый алгоритм.

Об этом рассказала советница заместителя министра обороны Наталья Воронкова. Она пояснила, что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как стать на учет.

Важно Минобороны существенно расширило перечень профессий, который обязывает женщин стать на военный учет

Каким может быть алгоритм

Воронкова отметила, что было бы гораздо удобнее, если бы на учет можно было бы становиться электронно.

Увидим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали быструю процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет,

– сказала советница заместителя министра обороны.

Она добавила, что позвонит в несколько военкоматов и узнает, есть ли у них план действий. Воронкова спрогнозировала, что алгоритм должен появиться на сайте военкоматов до конца следующей недели.

Почему увеличили количество военнообязанных женщин

Советник заместителя министра обороны пояснила, что украинское оборонное ведомство готовится к худшему развитию событий. Речь идет о широкомасштабном наступлении российских войск на Украину.

"Мы не знаем, чем эта ситуация завершится, когда к нашим границам стягиваются войска России, там очень большие силы. Мы не знаем, что это – торговля ситуацией, выманивание каких-то себе преференций или это действительно угроза", – отметила Воронкова.

По словам советницы, в перечне указаны специальности, родственные военным специальностям. Она объяснила, что этому перечню не уделяли внимания, но это специальности, которые были и раньше.

Увеличение перечня военнообязанных специальностей: главное

17 декабря вступили в силу новые нормы, согласно которым Министерство обороны существенно расширило список специальностей и профессий, предусматривающий принятие женщин на военный учет. Именно поэтому стать на военный учет теперь для некоторых женщин обязательно. Речь идет о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий:

журналистов,

операторов,

пиарщиков,

издателей,

библиотекарей,

переводчиков,

медиков и ветеринаров,

аналитиков,

финансистов,

ученых,

менеджеров разного профиля.

Директора, где работают женщины, должны проконтролировать, чтобы они встали на военный учет.

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