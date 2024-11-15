Бывший руководитель команды Дія Мстислав Баник стал военнослужащим подразделения CODE 9.2 в составе 92 отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко. У эксклюзивном интервью 24 Каналу он рассказал о мотивации воевать и о том, можно ли было избежать полномасштабного вторжения.

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Это не первая попытка захватить Украину

По словам Баника, мы воюем за свободу, за свою независимость, за свою землю. Я

Я хочу продолжать ездить во все уголки Украины, в которых бывал. Хочу дальше чувствовать себя свободным человеком. Я не воюю за кого-то конкретного, потому что это захватническая война. Россия вторглась к нам и мы воюем за свои семьи, за своих родных,

– объяснил он.

В то же время военный подчеркнул, что это не первая попытка России захватить Украину. Он убежден, что избежать войны было невозможно. Это означало бы вернуть Януковича, сделать его президентом, отказаться от всех европейских ценностей, отказаться от свободы.

А это невозможный для нас сценарий, поэтому и избежать войны также было невозможно,

– подчеркнул Баник.

Он отметил, что сейчас происходят исторические события и неплохо быть их частью.