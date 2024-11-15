Колишній керівник команди Дія Мстислав Банік став військовослужбовцем підрозділу CODE 9.2 у складі 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. У ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу він розповів про мотивацію воювати та про те, чи можна було уникнути повномасштабного вторгнення.

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Це не перша спроба загарбати Україну

За словами Баніка, ми воюємо за свободу, за свою незалежність, за свою землю. Я

Я хочу продовжувати їздити в усі куточки України, в яких бував. Хочу далі відчувати себе вільною людиною. Я не воюю за когось конкретного, тому що це загарбницька війна. Росія вторглася до нас і ми воюємо за свої сім'ї, за своїх рідних,

– пояснив він.

Водночас військовий наголосив, що це не перша спроба Росії загарбати Україну. Він переконаний, що уникнути війни було неможливо. Це означало б повернути Януковича, зробити його президентом, відмовитися від усіх європейських цінностей, відмовитися від свободи.

А це неможливий для нас сценарій, тому й уникнути війни також було неможливо,

– підкреслив Банік.

Він зазначив, що зараз відбуваються історичні події і непогано бути їхньою частиною.